Max Verstappen gaat vol zelfvertrouwen de F1-zomerpauze in: “Ik ben sneller dan Hamilton”

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het Max Verstappen niet want hij laat weten dat hij er helemaal van overtuigd is dat hij sneller is dan zijn rivaal voor de titel Lewis Hamilton.

Tot en met de races in Oostenrijk liep het voor Max Verstappen lekker dit seizoen. De jonge Nederlander wist met de GP van Frankrijk en die van Oostenrijk en Stiermarken drie races op rij te winnen om zo een comfortabele voorsprong uit te bouwen van tweeëndertig punten op Lewis Hamilton.

Maar het kan verkeren, zoals Bredero ons lang geleden al leerde. Na een incident in Silverstone tussen Hamilton en Verstappen en de chaos bij de start in Hongarije kijkt Verstappen alweer tegen een achterstand van acht punten aan. Maar de Nederlander laat het hoofd niet hangen en is vastberaden om terug te vechten, dat vertelt hij in een gesprek met ‘De Telegraaf.’

Niet opgeven, alles geven“Ik ben er zeker van dat we er nog een spannende strijd kunnen van maken,” aldus Verstappen. “We hebben nog een goede kans om te winnen en we moeten het nu niet meteen opgeven.”

“Ik zie het zo, ik kan nog steeds sneller rijden dan wie dan ook in een auto. Ik ben er zeker van dat ik sneller ben dan Lewis. Voor mij werkt het goed om op die manier te denken. Als ik dat niet doe zou ik beter kunnen thuisblijven.”

Mercedes heeft achterstand goedgemaaktDe goede eerste seizoenshelft van Max Verstappen is mede te danken aan de Red Bull RB16B, die lichtjes het overwicht had op de Mercedes W12 van Lewis Hamilton. Maar bij de GP van Groot-Brittannië kwam Mercedes met een aantal updates die goed blijken te werken.

“Ik denk dat de auto’s evenwaardig waren dit jaar. Nu is Mercedes weer aan de betere hand en nu moeten we zeker zorgen dat we terug gelijke tred houden. Dan kan ik het verschil maken.”

“Het is nu aan ons om die een of twee tienden van een seconde te vinden die zij hebben teruggewonnen gedurende het seizoen.”

“Kijk, Mercedes was zo dominant de laatste jaren, dus in dat opzicht zijn we in veel betere vorm dit jaar. Natuurlijk heeft het ook geholpen dat de regels een beetje veranderd zijn voor dit jaar. Maar we zullen zien wat we nog uit de auto kunnen halen.”