Waarom er al zeven (!) wereldrecords werden gereden op de Izu Velodrome: vliegmachines op de Japanse Blaarmeersen

Zeven wereldrecords in drie dagen in het baanwielrennen: de Izu Velodrome is een garantie op snelle tijden. Nochtans ligt dat niet aan de piste zelf, die is volgens Kenny De Ketele en co. zelfs te vergelijken met de Blaarmeersen in Gent. De bochten zijn redelijk scherp, dat is niet ideaal. Waaraan ligt het dan wel?

De Chinese vrouwen zetten maandag de toon in de teamsprint met een eerste wereldrecord. Daarna werd in de ploegenachtervolging de mondiale besttijd liefst vier keer verbeterd: een keer door Groot-Brittannië en drie keer door Duitsland. In die discipline bij de mannen was het dinsdag de beurt aan Italië om het wereldrecord te pakken. Een dag later, in de finale tegen de Denen, deden ze onder aanvoering van een ontketende Filippo Ganna nog beter. Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, legt uit waarom het wereldrecords regent in Japan.

27 graden en ideale luchtvochtigheid

“De airconditioning werkt hier prima waardoor de omstandigheden ideaal zijn. 27 graden en een luchtvochtigheid die een eind onder de 1000 hPa ligt. Een paar graden warmer zou nog beter zijn, maar dan wordt het lastiger voor de renners zelf. Het is op dat gebied zoeken naar de balans. Maar het is vooral die luchtvochtigheid die het verschil maakt. Er is ook weinig publiek aanwezig, maar dat maakt weinig verschil denk ik. Al is het zo wel zo makkelijker om de velodroom constant te acclimatiseren.”

Nieuwe positie van het stuur

“De evolutie in aerodynamica is de laatste jaren enorm gegroeid. De fietsen worden steeds sneller, de kledij steeds beter en er wordt goed gewerkt om de ideale fietspositie te vinden. Vroeger dook enkel de happy few de windtunnel in, nu doet iedereen het. Kan ook niet anders, het is een must. De positie is ook aangepast als je het vergelijkt met de Spelen van Rio. De gedachte was: zorg dat het stuur zo diep mogelijk staat. Maar nu hebben ze het weer hoger gezet, waardoor het tussen de schouders zit. Zo vang je minder wind. Al is dat wel gevaarlijker, want er wordt nu heel de tijd naar beneden gekeken. Dat hebben we dinsdag gezien in de ploegenachtervolging, waar de Deen Madsen pardoes tegen een Brit knalde.”

Leve corona

“Iedereen heeft door dat jaar uitstel wegens corona een extra jaar gehad om zich voor te bereiden. Zeer belangrijk qua materiaal. Vooral ook omdat er veel minder koersen waren op de weg. Daardoor was er veel tijd om in de windtunnel te testen en materiaal uit te proberen. Op nummers als de ploegenachtervolging kan je ook ideaal trainen, daar heb je geen competitie nodig. Het is op tijd en dat kan je meten. Voor disciplines als de ploegkoers is dat jammer genoeg niet zo. Je kan geen competitie simuleren, ook al train je goed en oefen je op de sprints. Maar dat is anders dan in een wedstrijd.”

Iedereen is top

“Voor het baanwielrennen zijn de Olympische Spelen het summum. Iedereen heeft jaren keihard gewerkt om op zijn best te zijn in Tokio. Alle competities daarvoor waren belangrijk, maar stonden wel in het teken van de Spelen. Ook de wegkoersen dit jaar. Wereldrecords zijn er altijd op de Spelen, gewoon omdat het de meest hoogstaande competitie is voor alle baanwielrenners.”