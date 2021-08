Louis van Gaal officieel aangesteld als nieuwe bondscoach van Nederland: “Dit is een eer”

Louis van Gaal (69) is officieel benoemd als de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft de Nederlandse voetbalbond (KNVB) woensdag bevestigd. Samen met zijn eveneens nieuwe technische staf, die bestaat uit Danny Blind (assistent), Henk Fraser (assistent) en Frans Hoek (keeperstrainer), gaat hij per direct aan de slag voor Oranje. Woensdag is het viertal met de KNVB een samenwerking overeengekomen tot en met het WK in 2022.