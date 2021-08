Olympisch goud lonkt voor onklopbaar gewaande vrouw die naar de sterren klom

Woensdag begint op de Olympische Spelen in Tokio de competitie in het muurklimmen. Daarbij is het uitkijken naar één vrouw: Janja Garnbret. Nog zo’n superster uit Slovenië.

Het blijft gek, maar het Europese land produceerde de voorbije jaren de ene wereldtopper na de andere. Denk maar aan basketbalfenomeen Luka Doncic, tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, diens grote uitdager Primoz Roglic en topdoelman Jan Oblak. Maar in Slovenië zijn zo ook helemaal zot van hun vrouwelijke wereldster, Janja Garnbret. Tweevoudig Sportvrouw van het Jaar.

Wie? Hoor ik u denken. Wel, Garnbret is al jaren dé referentie in het muurklimmen. De 22-jarige Sloveense won de voorbije vier jaar (2016-2019) de wereldbeker. In 2019 deed ze het onmogelijk geachte door alle wedstrijden te winnen in de ‘bouldering’-competitie, het klimmen zonder touw. Ze werd dat jaar ook wereldkampioen in die discipline, net als in de ‘lead’ (klimmen met touw) en in de combinatie (opgetelde scores van eerdergenoemde disciplines en de snelheidscompetitie). Ook in 2018 won ze die algemene wereldtitel, een jaar eerder de Europese.

Kortom: Garnbret, die begon te klimmen op haar 7de, is de grote favoriete voor de olympische titel bij haar debuut. “Ik heb goeie trainingen achter de rug, dus het komt er nu op aan om dat alles ook in competitie te kunnen brengen. Ik heb er vertrouwen in”, zei de Sloveense voor haar trip naar Japan.

Trainen, dat deed de 22-jarige samen met haar vriend Domen Skofic (ook een klimmer) tijdens de coronaperiode en richting de Spelen aan haar eigen klimmuur. Beter bekend als de ‘Climbing Ranch’. Vorig jaar beklom het koppel ook de hoogste menselijke klimroute ter wereld in Srbovlje: 360 meter. Daarvoor hadden ze 7 uur en 32 minuten nodig.

Zwakke punt

Garnbret is nauwelijks te verslaan in het ‘bouldering’ en top in de ‘lead’, maar in de snelheidscompetitie heeft ze nog werk. Daarbij komt het erop aan om zo snel mogelijk vijftien meter hoog te klimmen. Daarop heeft ze de voorbije maanden dus hard getraind.

“Ik wist dat elke klimster dat extra jaar gepakt heeft om er voordeel uit te halen”, aldus de Sloveense, die bijna 300.00 Instagram-volgers heeft en gesponsord wordt door onder andere Adidas. “Iedereen mikt op een gouden medaille. Ik ga hier dus niet zeggen dat ik goud ga pakken, want alle klimsters zullen 100 procent klaar zijn. Maar ik kijk wel uit naar de competitie.”

