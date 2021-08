Club Brugge verkoopt Kaveh Rezaei aan OH Leuven

Club Brugge-aanvaller Kaveh Rezaei trekt definitief naar OH Leuven. Rezaei (29) kwam in augustus 2018 naar de landskampioen, maar kon zich nooit doorzetten. De voorbije twee seizoenen werd de Iraanse international uitgeleend aan Sporting Charleroi. Nu vertrekt Rezaei dus definitief naar Den Dreef. Hij tekent er een contract voor één seizoen met optie op een extra jaar.

De Iraanse international kwam in juni 2017 in ons land terecht en maakte meteen furore in de Belgische competitie. In zijn eerste seizoen bij Sporting Charleroi trof hij liefst 16 keer raak. Rezaei begon ook sterk aan het seizoen 2018-2019 met drie doelpunten in vier wedstrijden. Dat leverde hem eind augustus 2018 een contract voor vier seizoenen op bij Club Brugge.

Bij blauw-zwart kon Rezaei zich nooit echt doorzetten. Club leende de Iraanse spits de voorbije twee seizoenen uit aan Sporting Charleroi. Daar vond Kaveh zijn neus voor doelpunten terug, want hij liet er de netten 22 keer trillen in 54 wedstrijden.