De woongroepen B1 en C1 blijven nog zeker tot 17 augustus in quarantaine. — © Chris Nelis

GENK

In Mandana in Genk is het aantal besmettingen met Covid 19 toegenomen tot negen. Dat maakt de communicatiedienst van het woonzorgcentrum bekend. Vorige vrijdag werden voor het eerst opnieuw besmettingen vastgesteld.