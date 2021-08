LIVE. Belgian Cats zetten scheve situatie helemaal recht in olympische kwartfinale, maar spanning is te snijden

De Belgian Cats nemen het woensdag op tegen gastland Japan op het olympisch basketbaltoernooi in Tokio. Inzet is een plek in de halve finales. Japan klopte hen in aanloop naar de Spelen, maar nu willen de Cats geschiedenis schrijven. Volg het hieronder live. Bij rust leidt België met 42-41.

De Cats starten zoals gewoonlijk met Julie Allemand, Kim Mestdagh, Antonio Delaere, Emma Meesseman en Kyara Linskens. Meesseman zal een belangrijke schakel vormen om die droom te dwarsbomen. Ze is vooralsnog de beste speelster van het toernooi na drie partijen met een gemiddelde van 27.3 punten.

Q1

Het eerste kwart verliep gelijkopgaand. Meesseman kon enkele keren scoren, net als Kim Mestdagh. De Japanse driepunters vielen aanvankelijk niet, maar na eentje van Takada kwam de thuisploeg 15-13 voor. De Cats reboundden wel goed en hielden het tempo hoog. Na een 17-13 voor Japan nam bondscoach Philippe Mestdagh een eerste time-out. Dat resulteerde in een drietje van Hanne Mestdagh, ondanks stevige Japanse defensie. Uiteindelijk won Japan het eerste kwart met 19-16, waarbij Allemand zich nog pijn deed bij een val.

© BELGA

Q2

Japan begon met een driepunter, beantwoord door een lay-up van Jana Raman. De Japanse defensie was echter uitstekend, waardoor de Cats moeilijk in hun ritme kwamen en Meesseman erg lastig in positie was te brengen. Aan de overkant vielen de driepunters wel: 30-18 voor de Japanse vrouwen… Na een time-out reageerden de Cats via Kim Mestdagh en Meesseman: 30-25. Na een bom van Allemand (30-28) kwam er een Japanse time-out.

Het ging zalig op een neer. Japan ging weer naar zeven punten voorsprong, maar dankzij Delaere en Kim Mestdagh kwamen de Cats opnieuw op voorsprong. Mestdagh zorgde nog voor een ‘three point play’ en kwam op 14 punten vlak voor rust. Na een score van de goed inlopende Raman kwam de ruststand op het bord: 42-41 voor de Cats. Spanning alom.

© BELGA

Q3

De Cats begonnen de tweede helft met een score van Meesseman. Wat later veerde de Belgische bank recht na een machtig blok van Allemand, gevolgd door een air ball van de Japanse vrouwen en een score van Raman: 46-43. Ook Meesseman pakte dan uit met een blok, waarna Kim Mestdagh een driepunter binnenknalde. Nog wat stevige defensie zorgde voor een makkelijke score van Allemand en een prachtig schot van Meesseman: 53-45.

De sterren van de Cats kwamen onder stoom. Mestdagh met een driepunter en Allemand naar Meesseman: 58-48. Delaere miste wat later een onmisbare lay-up, maar de Japanners straften het niet af. Oef. De spanning was te snijden. Julie Vanloo scoorde dan haar eerste punten, waarna Mestdagh een time-out pakte: 60-55. Meesseman wond zich wat op over de Belgische defensie, maar na een knappe drive van Allemand gingen de Cats naar het laatste kwart met een 68-61 voorsprong. Meesseman zat alweer aan 20 punten, Kim Mestdagh aan 21.

Q4

Meesseman staat er weer: eerst een jumper binnenknallen, dan uitstekend verdedigen. Maar Japan is niet van plan om zich gewonnen te geven. Open driepunter en het verschil is zes punten. Allemand antwoordt met een sterke score, maar daar is een nieuwe Japans drietje en erna een lay-up: 72-69.

© BELGA

Eerder op de dag plaatsen Servië en de VS zich al voor de halve finales. Als de Cats winnen van Japan, nemen ze het op tegen Spanje of Frankrijk.

Voor de Belgische vrouwenbasketploeg is het de eerste keer dat ze mag aantreden op de Olympische Spelen. Aan ervaring op toptoernooien echter geen gebrek, met twee keer EK-brons (2021 en 2017) en een vierde plaats op het WK van 2018 op Tenerife. Japan eindigde in zijn poule als tweede na de Verenigde Staten maar voor Frankrijk. De Japanse vrouwen wonnen verrassend tegen Frankrijk (74-70) en versloegen ook Nigeria (102-83). Tussendoor verloren ze van de VS (86-69).