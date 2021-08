Naomi Osaka zakt na olympische desillusie niet af naar toernooi in Montreal

De Japanse tennisspeelster Naomi Osaka (WTA 2) zal volgende week niet aantreden op het WTA-toernooi in Montreal. Dat hebben de organisatoren meegedeeld. “Het spijt me dat ik Montreal dit jaar zal missen. Ik wens alle fans, het toernooi en de staf het beste. Ik hoop jullie volgend jaar terug te zien in Canada”, zei de 23-jarige Osaka.

Osaka beleeft een moeilijk seizoen. De nummer twee van de wereld, die openlijk sprak over haar mentale moeilijkheden, gaf dit jaar forfait in de tweede ronde op Roland Garros en zegde af voor Wimbledon. Haar comeback op de Olympische Spelen in haar thuisland draaide uit op een teleurstelling met een eliminatie in de achtste finales. Nadien erkende ze last van de druk te ondervinden.

Ook de Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Sofia Kenin geven versterk voor Montreal. Swiatek, in 2020 nog winnares op Roland Garros, heeft naar eigen zeggen rust nodig na de Olympische Spelen en Kenin, datzelfde jaar de beste op de Australian Open, sukkelt met een voetblessure.

Het toernooi in Montreal gaat aanstaande maandag van start.