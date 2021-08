Servië en VS plaatsen zich voor olympische halve finales vrouwenbasket

Servië en de Verenigde Staten hebben zich woensdag als eerste landen geplaatst voor de halve finales van het vrouwenbaskettoernooi op de Olympische Spelen in Tokio. Later woensdag proberen de Belgian Cats zich bij de laatste vier te scharen tegen thuisland Japan.

De Servische vrouwen versloegen in de kwartfinales China met 77-70. Jelena Brooks blonk in het winnende kamp uit met achttien punten. Voor China, dat de poule van de Belgian Cats als winnaar afsloot en de Belgische vrouwen in hun derde groepswedstrijd met 74-62 versloeg, is de strijd om de medailles dus voorbij.

Servië neemt het vrijdag in de halve finales op tegen de VS. De titelverdediger en topfavoriet klopte Australië in een absolute kraker vlot met 79-55. Breanna Stewart nam bij Team USA 23 punten voor haar rekening. Australië, dat opende met een nederlaag (85-70) tegen België, eindigde in de poule verrassend pas als derde, na de Belgian Cats.

Later woensdag volgen de twee overige kwartfinales. België kijkt hierbij dus Japan in de ogen. Spanje is aan zet tegen Frankrijk.