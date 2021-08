Nieuwe brug over de Stiemerbeek wordt ingehuldigd

De langverwachte voetgangersbrug over de Stiemerbeek is er. Op woensdag 11 augustus om 17 uur zal de brug officieel ingehuldigd worden.

Toon Vandeurzen, schepen van Economie, Duurzaamheid en Omgeving van de stad Genk, zal op woensdag 11 augustus om 17 uur de nieuwe brug van het wandelpad over de Stiemerbeek inhuldigen in aanwezigheid van verschillende overheden en organisaties. De buurtbewoners van De Maten zijn eveneens uitgenodigd om de brug te testen en in te huldigen. Zo wordt de lange rode wandeling rond het natuurreservaat De Maten aangenamer en bovenal veiliger.Plaats van afspraak: einde afvaltweg De Schom Genk Termien.