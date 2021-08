Dahlia brengt monoloog over 'eerste keren' in tuin

In het kader van MoMeNt ging de theatermonoloog 'De eerste keer' van Dahlia Pessemiers-Benamar in première in de prachtige tuin van Vonk in Riksingen.

Op uitnodiging van MoMeNT ging Dahlia Pessemiers-Benamar op stap met één vraag in de hand: wat was een bijzondere 'eerste keer'-ervaring voor jou? Ze ontmoette, luisterde en keek. Er ontstond vanzelf verbinding tussen alle verhalen. Meteen kwamen ook grote vragen bovendrijven. Wat betekent het om te praten met een onbekende? Waarom voelen mensen hun verhaal aan als onbelangrijk? Wat betekent het om ongehoord te zijn? Om vast te zitten in een geheim? Wat na de dood? Is dit ons eerste leven? De gesprekken resulteerden in de theatermonoloog 'De eerste keer' die in première gaat in de tuin van Vonk in Riksingen.