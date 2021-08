Neos Hoeselt op bezoek bij de Romeinen

“We konden ervaren hoe het écht was om te leven in de Romeinse tijd, in Rome en ver daarbuiten, verteld door acteurs in de huid van de Romeinen zelf: jong en oud, arm en rijk”, vertellen de Neos-leden. “Hun oprechte verhalen gingen 2.000 jaar terug in de tijd. Zoals een echtpaar uit Carthago dat handelt in olijfolie of een slavin uit Smyrna en een gepensioneerde soldaat die jarenlang aan de Donau gelegerd was. Zo voelden we hoe het écht was om een inwoner te zijn van het Romeinse keizerrijk. Daarnaast konden we genieten van levensgrote beelden van Romeinse keizers en goden, grafstenen met ontroerende opschriften, amforen voor olie en wijn, ravissante juwelen, wapens, fresco’s en mozaïeken, schitterend zilverwerk… De Romeinse collectie van het British Museum geniet wereldfaam.”

Op zijn grootst strekte het Romeinse Rijk zich uit over een flink stuk van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, tot in Armenië. De tentoonstelling volgt een tocht door dit immense gebied. Zowat overal omarmden de mensen de Romeinse cultuur. Tegelijkertijd hielden ze vast aan eigen tradities. “Nadat iedereen dit op eigen tempo kon ontdekken en uitgekeken was, verzamelden we nog voor een gezellige babbel met een drankje in het museumcafé.”