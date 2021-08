Drukke openpoortdag voor bioboerderij De Alverberg

Op zaterdag 31 juli vonden ongeveer 150 bezoekers de weg naar bioboerderij De Alverberg in Kortessem. Daar werden zoveel cakes, pannenkoeken en quiches gegeten dat er maar weinig eieren overbleven voor de verkoop en net daar staat De Alverberg om bekend.

Veel mensen, ook uit de buurt zelf, profiteerden van de gelegenheid om de weiden, velden, dieren en camping van De Alverberg te leren kennen. Zelfs de schaapjes maakten gebruik van een onbewaakt ogenblik om even op wandel te gaan. De Alverberg is een biologische boerderij met korteketenverkoop van vlees en groenten. Maar het is ook een sociaal project met tewerkstelling voor mensen die elders niet aan de slag kunnen en voor werkgestraften die - na een misstap - op deze manier iets willen teruggeven aan de maatschappij.

Verder is het nog een educatief project waar veel schoolklassen graag passeren. Bovenal wil De Alverberg een boerenbedrijf zijn met en tussen de mensen. Dat lukte mooi op deze droge en redelijk zonnige zaterdag: de mensen van De Alverberg zorgden voor een bijzonder gezellige sfeer met onder meer lokale bieren, hapjes, markt, rondleidingen en nieuwe menselijke contacten.

(Foto: Tara Vanoppen)