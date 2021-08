Natuurpunt Hasselt-Zonhoven is actiever dan ooit

Afgelopen zondag trotseerden een 20-tal deelnemers de kletterende regen om een glimp op te vangen van het afgesloten gedeelte in natuurgebied Tommelen. De stad biedt Natuurpunt 7 hectare bijkomende ruimte aan om te beheren in functie van het Hasselts waterdraakje (Europees beschermde kamsalamander). Tijdens de wandeling werd het beheer toegelicht en lieten enkele kamsalamanders zich mooi zien. Ook kikkertjes en vlindertjes geraakten in een potje om te showen aan de kinderen. De bestaande wandeling in Tommelen wordt verder uitgebreid en een aantal drooggevallen bommenkraters worden terug uitgediept. In een latere fase worden er ook extra bomen geplant. Het ziet er dus niet slecht uit voor de leefomgeving van de kamsalamander alsook de andere aanwezige amfibieën.Enkele dagen later vertrok de plantenwerkgroep naar het afgesloten gedeelte van Prinsbeemden in Kuringen. Het was ploeteren door bramen en netels om aan de prachtig meanderende Demer te geraken. Maar de natuurpracht van dit gebied verstomde menig deelnemer. Er werd enkele keren gefluisterd dat het vergelijkbaar was met trekken door het Amazonegebied, zo een mooie natuur in het centrum van Kuringen. De Japanse duizendknoop had het gebied precies al eerder ontdekt. De snoodaard weze wel gewaarschuwd want de man met de zeis kent geen genade. Er bestaat nu reeds een mooie wandeling van 3 km voor het publiek maar in de toekomst zal ook de pracht van de Demer getoond worden aan de Hasselaren en Kuringenaren.