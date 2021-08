Britney Spears opgesloten in badkamer, fans zien opnieuw geheime boodschap van de Amerikaanse zangeres: “Beveiliging moeten alarmeren”

Zo schrijft ze op Instagram: “Om 2 uur ‘s nachts besloot ik een bad te nemen. Ik had nieuwe lotion van Victoria’s Secret, die me beter doet slapen. Terwijl ik de badkamer inliep, zag ik nog een restje koffie van ‘s ochtends staan, maar hoe vies het er ook uitzag: ik gooide het niet weg. Vervolgens zocht ik mijn zeep, die nergens te vinden was. Na een kwartier zoeken bedacht ik me dat de zeep waarschijnlijk in de andere badkamer lag, maar toen ik daarheen wilde kwam ik erachter dat ik gevangen zat omdat de deur niet meer open ging.”

De zangeres probeerde de deur te forceren, maar tevergeefs. Ook haar vriend Sam Asghari kon niet helpen. Die lag al even te slapen. En dat doet hij heel vast. “(...) zelfs nog door een aardbeving heen.” Ze bleef maar schreeuwen tot hij eindelijk zijn ogen open deed. “Ook hem lukte het niet het slot er vanaf te krijgen, waardoor we de beveiliging moesten alarmeren.”

Britney en Sam — © ISOPIX

Maar die liet even op zich wachten. “In de tussentijd ben ik de badkamer maar gaan schoonmaken en net toen ik me afvroeg of ik een douche zou nemen, keek ik naar de deur en leek het net of die openging. Het was alsof er iets met die deur gebeurde, ik kon het heel helder zien. En ineens stonden de hulptroepen daar, joepie! (...).”

© REUTERS

Sommige fans reageren ongerust op Britney’s post. Volgens hen is het gekke verhaal een geheime boodschap. De badkamer zou een metafoor zijn voor haar strijd tegen haar vader Jamie om haar vrijheid terug te krijgen.

