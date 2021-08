De Amerikaanse sportzender ESPN bracht dinsdag naar buiten dat Stephen Curry, drievoudig NBA-kampioen, zijn contract bij de Golden State Warriors met drie seizoenen zal verlengen en dat ter waarde van zo’n 215 miljoen dollar (181 miljoen euro). De bron van ESPN is Curry’s makelaar. Curry werd met Golden State kampioen in 2015, 2017 en 2018. In 2015 en 2016 werd hij verkozen tot MVP van de NBA.