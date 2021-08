Amerikaanse Sydney McLaughlin verpulvert wereldrecord en pakt goud op 400m horden

De Amerikaanse Sydney McLaughlin heeft woensdag in Tokio olympisch goud veroverd in de 400 meter horden bij de vrouwen.

Zoals aangekondigd werd de finale een driestrijd tussen McLaughlin, haar landgenote en titelverdedigster Dalilah Muhammad en de Nederlandse atletieksensatie Femke Bol. Uiteindelijk was het McLaughlin die in het olympisch stadion als eerste over de meet kwam in 51.46, een verbetering van haar eigen wereldrecord. Eind juni had ze in het Amerikaanse Eugene 51.90 op de tabellen gezet.

Muhammad werd tweede in 51.58, het brons was in 52.03 voor Femke Bol, in een nieuw Europees record.