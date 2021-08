Bondscoach McLeod leeft met vertrouwen toe naar finale van Red Lions: “Spelers zijn er klaar voor”

De Belgische hockeymannen staan donderdag voor hun afspraak met de geschiedenis. Op de Olympische Spelen in Tokio spelen de Red Lions de finale tegen Australië. Bondscoach Shane McLeod is vol vertrouwen: “Je kan wel zeggen dat het een droomfinale is.é

“We kijken er erg naar uit om zo’n belangrijke match te spelen. Er moet nog een beetje huiswerk gedaan worden, maar in hun hoofd zijn de spelers er al helemaal klaar voor. Ze hebben Australië gisterenavond zien spelen, dus we hebben een goed idee over welk soort wedstrijd we mogen verwachten”, zegt bondscoach Shane McLeod daags voor de match.

De strijd om goud wordt een duel tussen de nummers 1 en 2 op de wereldranking, de enige twee ploegen ook die in Tokio nog niet hebben verloren. “Je kan wel zeggen dat het een droomfinale is”, bevestigt McLeod. “Beide teams hebben hier een gelijkaardig parcours afgelegd. Australië deed het erg goed in hun groep. Tegen Nederland (in de kwartfinales, red) hadden ze het een beetje lastig maar gisteren tegen Duitsland waren ze erg doeltreffend. Bij ons is het verhaal een beetje hetzelfde. Tegen Spanje (in de kwartfinales, red) hadden we het wat moeilijk. Maar op het einde haalt de kwaliteit het. Ik geloof dus dat dit de twee beste ploegen zijn.”

© REUTERS

De Australiërs hebben net de als de Belgen een fysieke speelstijl. “Het zijn goeie atleten. Ze houden van een snelle wedstrijd”, benadrukt McLeod, die ook verschillen ziet. “Wij zijn iets meer verdedigend ingesteld, bouwen meer op, houden de bal langer bij. Australiërs vallen sneller aan, proberen er op de tegenaanval snel uit te komen. Ze zijn wat opportunistischer. Als we niet goed verdedigen, zullen we onszelf in de problemen brengen. Met Tim Brand (al goed voor vijf goals, red) hebben ze een uitstekende aanvaller in de rangen die heel wat schade kan veroorzaken in en rond de cirkel. Voor hem moeten we oppassen. Als hij zich kan tonen, loopt het niet goed bij ons.”

België kan op deze Spelen rekenen op een erg doeltreffende Alexander Hendrickx. Met veertien goals is de strafcornerspecialist het aanvallende wapen van de Lions. Maar ook een goeie Tom Boon kan de verdediging van de tegenstander veel schade pijn. Door een kuitblessure kon hij in Tokio echter nog niet schitteren. In de halve finale tegen India liet McLeod hem zelfs uit de kern. Of Boon er in de finale bij zal zijn, laat de bondscoach nog in het midden. “We zullen zien. We hebben de groep voor de finale nog niet vastgelegd. Later vandaag zullen we een definitieve stand van zaken opmaken.”

Shane McLeod (52) leidt de Red Lions sinds oktober 2015. Hij won met het team olympisch zilver in Rio, de wereldtitel (2018) en het EK (2019). De finale tegen Australië wordt zijn laatste wedstrijd op de Belgische bank. Daarna geeft hij het stokje door aan zijn Nederlandse assistent Michel van den Heuvel. Afscheid nemen met olympisch goud, het lijkt een droomscenario.

“Dat zou mij veel voldoening geven. Het zou de kers op de taart zijn”, aldus McLeod. “Maar ook als het niet lukt, zal dit niet alle moois kunnen uitwissen dat we al hebben gepresteerd. Ik vind het een voorrecht om met deze spelers samen te werken. Ik probeer er eerlijk gezegd niet te veel mee bezig te zijn dat het de laatste match wordt.”