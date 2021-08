29 nieuwe mensen testen positief in olympische bubbel, totaal komt zo op 322 besmettingen in Tokio

Het is tevens een recordaantal sinds het begin van de testen op 1 juli. Onder de 29 besmette personen ook vier atleten. Het gaat om drie Griekse zwemmers, de identiteit van de vierde besmette atleet werd niet bekendgemaakt.

Vergeleken met de recente recordaantallen nieuwe besmettingen in Tokio en elders in Japan blijft het aantal Spelen-gerelateerde gevallen laag. Officials beklemtonen steeds weer dat de deelnemers strikte coronaregels naleven en in de Japanse hoofdstad in een “parallelle” wereld leven. De noodtoestand is er nog minstens tot 31 augustus van kracht.