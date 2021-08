Wit-Russische atlete Krystsina Tsimanoeskaja aangekomen op luchthaven van Tokio voor vlucht naar Polen

De Wit-Russische atlete Krystsina Tsimanoeskaja heeft de Poolse ambassade in Tokio verlaten en is aangekomen op de luchthaven van Tokio-Narita, waar ze op een vliegtuig naar de Poolse hoofdstad Warschau zal stappen.

Tsimanoeskaja zou met de wagen naar de luchthaven gebracht zijn, vergezeld van Poolse diplomaten. Zij zullen volgens ingewijden met de atlete mee naar Warschau vliegen, weet een correspondent van het Russische staatspersagentschap TASS.

Op de luchthaven hebben tientallen Japanse en buitenlandse journalisten verzamelen geblazen bij het loket van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT. De kans is echter groot dat Tsimanoeskaja niet via de gewone check-in zal moeten passeren.

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet zondag weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar “incompetente en nalatige coaches”. “Ik ga niet terug naar Wit-Rusland”, zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het Internationaal Olympisch Comité. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum.

Het IOC heeft ondertussen aangekondigd een onderzoek te starten naar de situatie van het olympisch comité van Wit-Rusland, dat wordt voorgezeten door de zoon van president Aleksandr Loekasjenko.