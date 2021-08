Coronacijfers stijgen: elke dag ruim 38 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis

In de afgelopen week, tussen 28 juli en 3 augustus, zijn in ons land elke dag gemiddeld 38,4 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 29 procent meer dan een week eerder. Er liggen nu 367 patiënten in de ziekenhuizen (+19 procent), van wie 93 op de intensieve zorg (-1 procent). Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.