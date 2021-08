Drama voor Thomas Van der Plaetsen: Spelen zijn voorbij na blessure

Onze landgenoot probeerde toch nog zijn eerste sprong te nemen, maar kon zich niet afzetten en kwam meteen in het zand terecht. VdP werd vervolgens afgevoerd in een rolstoel, zijn tienkamp is afgelopen. De tienkamper werd met een “ernstige hamstringblessure” afgevoerd naar het ziekenhuis. “De medische staf van Team België is bij hem om ervoor te zorgen dat hij alle nodige medische zorg krijgt”, aldus het communiqué.

Van der Plaetsen was eerder op de dag nochtans uitstekend begonnen, met een zeventiende plaats in de 100 meter. Hij zette in de eerste reeks 11.05 op de tabellen, een seizoensbeste en slechts één honderdste boven zijn persoonlijk record. Het leverde hem een vierde plaats op in zijn reeks, de zeventiende stek in totaal, met 850 punten. De Canadees Damian Warner liet met 10.12 de snelste tijd noteren, tevens de snelste 100 meter ooit in een tienkamp.

Na het verspringen werken de tienkampers woensdag nog drie disciplines af: het kogelstoten, het hoogspringen en de 400 meter. Donderdag staan de 110 meter horden, het discuswerpen, het polsstokspringen, het speerwerpen en de 1.500 meter op het programma.

Thomas Van der Plaetsen moest zijn persoonlijke record verbreken om al maar te mogen meedoen met de beste 24 beste tienkampers op de Olympische Spelen in Tokio. Dat lukte in Götzis, op 29 en 30 mei. Hij behaalde toen 8.430 punten, ruim boven de vereiste 8.350 en zijn persoonlijk record, dat hij neerzette op de Olympische Spelen in Rio (8.332). Van der Plaetsen werd achtste in 2016 en de man uit Deinze hoopte om het Belgisch record van Hans Van Alphen (8.519), dat dateert van de Olympische Spelen in Londen (2012), te verbreken.

