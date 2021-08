LOMMEL

Het Geelse bedrijf Hita dat onderzoek doet naar warm water in de Lommelse ondergrond is tijdens een recent onderzoek zo’n honderd meettoestellen kwijtgespeeld. Het is niet duidelijk of het gaat om diefstal of vandalisme. Het bedrijf roept inwoners van Lommel op om gevonden of ‘per ongeluk’ meegenomen toestellen in te leveren bij de politie.