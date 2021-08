“Vakantie is voor mij genieten van het samenzijn met het gezin”, stelt Sven De Ridder. “Ons motto is: niets moet, alles kan. Van minuut tot minuut plannen, dat is geen vakantie.” Die ingesteldheid neemt niet weg dat de acteur tijdens zijn omzwervingen geregeld geraakt wordt door wat hij rondom zich ziet.