‘Gent West’-actrice getrouwd in Kopenhagen

Actrice Charlotte Anne Bongaerts (31) en haar verloofde Mathias Michiels zijn in Kopenhagen in het huwelijksbootje gestapt. Bongaerts, die bij het grote publiek vooral bekend werd met haar rol in Gent West, deelde van hun trouw enkele foto’s op Instagram. Daarop is ook Max, hun drie maanden oude dochtertje, te zien.

Het huwelijk had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, maar daar stak corona een stokje voor. Dat de twee in Denemarken trouwden heeft te maken met het feit dat de twee in Kopenhagen wonen voor het werk van haar man.(jdr)