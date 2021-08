Contractbreuk kan sterren miljoenen opleveren: na Scarlett Johansson trekt ook Gerard Butler naar de rechtbank, en zij zijn niet de eersten

Nadat Scarlett Johansson vorige week Disney aanklaagde – ze beschuldigt het bedrijf van contractbreuk bij het uitbrengen van haar film Black widow – trekt nu ook Gerard Butler naar de rechtbank. Hij wacht naar eigen zeggen al jaren op een flinke som die de productiebedrijven achter zijn film Olympus has fallen hem nog moeten. Wie er de geschiedenisboeken op naslaat, ziet al snel dat studio’s regelmatig een klacht aan hun been krijgen van acteurs en actrices. Je zou er een film over kunnen maken.