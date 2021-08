Pukkelpop pakt aan Muziekodroom uit met miniversie

Pukkelpop komt met een mini-alternatief voor het geannuleerde festival. Niet op de weide in Kiewit, maar aan de Muziekodroom in Hasselt. Per dag mogen er 1.500 bezoekers binnen. Ze moeten geen mondmaskers dragen of afstand houden, op voorwaarde dat ze een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen.

