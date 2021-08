Woonzorgcentrum Gerkenberg feliciteert directeur Jos Geebelen met zijn oppensioenstelling

Jos kende zijn bewoners zowel in het rusthuis als in de serviceflats, hij kende zijn personeel, de vrijwilligers en mantelzorgers. Hij luisterde naar de noden en ging samen met hen op weg. Hij beschikte over een uitgebreide kennis en een groot netwerk, wat de organisatie ten goede kwam. Hij was naast een goede manager ook een goede people manager. Jos zal dan ook erg gemist worden. Hij werd in de bloemetjes gezet door alle medewerkers en vrijwilligers en door de bewoners van de serviceflats. Hij ontving tal van mooie dankkaartjes en pralines.Medewerkster Heidi Jacobs maakte een beeld in keramiek waarin ze de symboliek legde van de dragende handen van Jos, zijn bezorgdheid om de bewoners, zijn aandacht voor een veilige thuis en de uitbreiding van huisvesting en zorgaanbod in aanbouw. Hij kreeg tevens een weekendje nabij Cap Griz Nez aangeboden waar hij letterlijk kan gaan uitwaaien. Van de vrijwilligers kreeg Jos een vislijn en lekkere wijn. De serviceflatbewoners schonken hem van heerlijke champagnebubbels. Jos nam afscheid met pakkende woorden en een mooie boodschap. Hij trakteerde op zijn beurt iedereen op een lekkere dame blanche of een coupe vers fruit. Directeur Dirk Vroonen zal per 1 augustus de fakkel van hem over nemen.