Op de parking aan De Kluis in Achel is maandag ingebroken in een auto. De daders stalen een pakje sigaretten.

In Hamont in de Ondernemersstraat hebben daders de mazouttank van drie voertuig stuk gestoken. Het is niet duidelijk of het om vandalisme gaat of dat de daders brandstof wilden stelen. De brandstoftank van een vrachtwagen, een lichte vrachtwagen en een auto is kapot. maw