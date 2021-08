Simone Biles na bronzen medaille: “We zijn niet alleen entertainment, we zijn ook gewoon mensen”

Simone Biles heeft dinsdag tijdens de finale op de balk een bronzen medaille behaald op de Olympische Spelen. De Amerikaanse turnster stapte eerder nog uit de wedstrijd door mentale problemen, maar kwam dus toch opnieuw in actie. “Ik had niet verwacht dat ik op het podium zou staan”, vertelde ze op de persconferentie achteraf. “Maar deze medaille zal ik lang koesteren. Soms vergeet iedereen dat we ook maar gewoon mensen zijn. En niet alleen entertainment”, klonk het.