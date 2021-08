“De naam De Borgerij is een samensmelting van het woord ‘boerderij’ en de familienaam ‘Borgers’. Zo heetten mijn moeder en haar broers die hier woonden”, zegt Bert, die zelf als klein ventje rechts op de foto staat. Met zoon Sander (25) en vriendin Maité (23) geniet ook de volgende generatie van de hoeve. — © Wouter Rawoens

Als de muren konden praten ... Wat zouden ze ons dan vertellen over het rijke verleden van De Borgerij? Een vierkantshoeve in Geetbets die Greet en Bert een tweede leven gaven. Omdat ze houden van de natuur en architectuur, maar ook omdat ze de spirit van deze plek en een stukje familiegeschiedenis in leven willen houden.