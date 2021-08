Deltavariant houdt lelijk huis in de VS: nu meer besmettingen dan vorige zomer

In de Verenigde Staten ligt het zevendaagse gemiddelde van dagelijkse coronabesmettingen hoger dan in de zomer van 2020, toen er nog geen vaccins beschikbaar waren. Dat is vrijwel volledig te wijten aan de deltavarriant, de nieuwe gevallen betreffen vrijwel exclusief niet-gevaccineerde personen.

Volgens het US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) steeg het zevendaagse gemiddelde van coronabesmettingen vorige vrijdag tot 72.790 gevallen. Op de piek van de pandemie in de zomer van vorig jaar bereikten de VS een gemiddelde van 68.700 gevallen per dag over een zevendaagse periode. Vorige zaterdag en zondag is het gemiddelde dan weer wel opnieuw onder die drempel beland.

“Hoewel wij wanhopig van deze pandemie willen afraken, is Covid-19 duidelijk nog niet klaar met ons, dus onze strijd zal nog een beetje langer duren”, stelde directeur Rochelle Walensky vast. De directeur van het Amerikaanse openbare gezondheidsinstituut hamerde erop dat de besmettingen zich bijna allemaal voordoen bij mensen die niet zijn ingeënt.

Onder impuls van de zeer besmettelijke deltavariant neemt ook in de VS het aantal besmettingen toe, met name in gebieden met een lage vaccinatiegraad. Studies hebben nochtans herhaaldelijk aangetoond dat de beschikbare vaccins zeer doeltreffend zijn tegen Covid-19, en met name de kans op ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden enorm beperken. Slechts ongeveer 0,001 procent van de mensen die besmet raken na vaccinatie is overleden. Bijna 165 miljoen Amerikanen zijn volledig gevaccineerd. Ongeveer 70 procent van de volwassenen heeft minstens één prik gehad.