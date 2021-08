“Ik mis vooral de natuur en de rust van Limburg”, zegt Chibi, die van Hasselt naar Brussel verhuisde. “Als ik in Stokrooie iemand tegenkwam op straat, was het een kip.” — © Luc Daelemans

Brussel/Hasselt

Een nieuwe generatie jonge Limburgse helden staat op. Zij blinken uit in muziek, als acteur, in sport of op sociale media. Vandaag aflevering 3 van onze reeks ‘Jonge Helden’: Sabina Nurijeva (22) alias Chibi Ichigo uit Stokrooie.