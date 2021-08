De appel en de boom: Heidi Klum en dochter Leni schitteren “als tweeling” op rode loper

De Duitse Heidi Klum en Leni, de zeventienjarige dochter die ze kreeg met zakenman Flavio Briatore, woonden zondagavond het LuisaViaRoma-evenement bij dat Unicef organiseerde in La Certosa di San Giacomo in Capri. Moeder en dochter hadden hun looks voor de gelegenheid op elkaar afgestemd. Klum schitterde - letterlijk - in een champagnekleurige jurk met asymmetrische halslijn van designer Elie Saab, Leni deed dat in een goudkleurige creatie met glitters van Versace.

Naast alle glitter en glamour hadden de blondines ook gewoon veel plezier tijdens het evenement. Dat bewijzen ze op Instagram met een foto van hun blote voeten. Hun voetzolen zien er behoorlijk zwart uit, wat doet vermoeden dat ze hun designerpumps op een bepaald moment hebben uitgegooid om te feesten.

Het debuut op de rode loper is een mooie aanvulling op Leni’s leven in de schijnwerpers. Op 20 januari van dit jaar debuteerde ze nog op de catwalk tijdens de Berlijnse modeweek. Ook de voorpagina van de Duitse Glamour is geen onbekend terrein voor de 17-jarige. Die cover mocht ze in februari al samen met haar moeder delen.