Elke dag aperitieven op vakantie, kan dat kwaad? En hoe neem je die gewoonte niet mee naar huis?

Hollywoodster Chrissy Teigen (35), die in het verleden openhartig was over haar zware drankgebruik, is terug van een deugddoende vakantie in Italië. Ze heeft er extra hard van genoten omdat ze ter plekke geen druppel alcohol heeft aangeraakt. Maar wat als genieten voor jou gepaard gaat met een week - of twee - aperitieven onder de vakantiezon? Is dat erg en hoe voorkom je dat je de gewoonte meeneemt naar huis?