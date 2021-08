Wathelet, Guery en Bruynseels zorgen voor Belgisch ruitersucces en plaatsen zich voor finale individuele jumpingcompetitie

Grégory Wathelet (Nevados S), Niels Bruynseels (Delux van T&L) en Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) hebben zich dinsdag geplaatst voor de finale van de individuele jumpingcompetitie op de Olympische spelen in Tokio.

De drie Belgische ruiters legden het parcours foutloos af. Wathelet en Nevados S kwamen rond in 85.20 seconden. Guery en Quel Homme de Hus hadden 86.10 nodig. Bruynseels en Delux van T&L pakten hun finaleticket in 86.67.

De Zwitser Steve Guerdat (Venard de Cerisy), in 2012 olympisch kampioen, liet vier strafpunten optekenen en haalde de finale niet.

De top 30 van de kwalificaties stootte door naar de finale, inclusief alle ruiters die in ex aequo op de 30e plaats eindigden. De strijd om de medailles staat morgen/woensdag (omstreeks 12u Belgische tijd) op de planning. Vrijdag zijn de ruiters nog aan zet in de teamcompetitie