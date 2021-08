Lotto-Soudal neemt afscheid van Marc Sergeant en Herman Frison, Caleb Ewan verlengt contract

De 61-jarige Marc Sergeant en de 60-jarige Herman Frison twee echte Lotto-monumenten. Beiden zijn en waren jarenlang het gezicht van de ploeg, eerst als renners, later als ploegleider en team manager. Hun contract loopt op het einde van het seizoen af en wordt niet verlengd. “Hun belang voor de ploeg kan niet genoeg benadrukt worden”, laat Lotto-Soudal weten. “Ontelbare sportieve successen en onvergetelijke momenten hebben we samen beleefd. Grote dank voor dit alles.” Nikolas Maes wordt vanaf 2022 voltijds ploegleider

Contractverlenging voor Caleb Ewan en Frederik Frison

Sprinter Caleb Ewan verlengde zijn contract wel met twee jaar bij de Lotto-ploeg. De 27-jarige Australiër, nog onder contract tot einde 2022, heeft zich aan de ploeg verbonden tot einde 2024. De afgelopen seizoenen won Ewan voor Lotto Soudal 22 wedstrijden, waaronder vijf ritten in de Tour de France, onder andere op de Champs Elysées, vier in de Giro d’Italia, de Scheldeprijs, Brussels Cycling Classic en ritzeges in Tour Down Under.

“Ik voel me hier thuis en ik ben ook trots de kleuren van het team te verdedigen. Samen hebben we prachtige resultaten behaald en ik ben vastberaden te tonen dat het nog maar het begin was. Het wordt nog heel boeiend” zo vertelt Caleb Ewan. “Het kan altijd nog beter. Daarom kijk ik er naar uit te werken met onze sprinttrein met Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny en Frederik Frison, en er komt nog versterking bij. We gaan nog scoren.”

Frederik Frison, de achterneef van Herman Frison, verlengde ook zijn contract met twee seizoenen tot einde 2023. Met de aanwerving van Rüdiger Selig, die een overeenkomst van twee seizoenen tekent, komt er nog een ervaring bij. De afgelopen jaren was de 32-jarige snelle Duitser de locomotief van afwerkers als Alexander Kristoff, Peter Sagan, Sam Bennett en Pascal Ackermann.“In mijn ogen is Caleb Ewan de snelste sprinter ter wereld”, zegt Rüdiger Selig. “Ik ben dan ook heel blij dat hij en de ploeg in mij geloven. Ik zal me met veel plezier voor Caleb dubbel plooien de komende seizoenen. Ik kijk er nu al erg naar uit.”