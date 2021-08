Het verhaal van zomerbar Pelouze in Heppen eindigt halverwege de zomer in mineur, met een vervroegde sluiting door het regenweer. — © Karel Hemerijckx

Hasselt

Geen zomer in Limburg zonder zomerbars, al oogt de balans halverwege de vakantie somber. Heel wat bars moesten in juli vaker wel dan niet de deuren gesloten houden door het regenweer. Pop-up Pelouze in Heppen trok er maandag de stekker uit. “Het is niet langer rendabel.”