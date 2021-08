Deelnemers gezocht voor braderie en rommelmarkt Geistingen kermis

Schepen van Feestelijkheden Mark Hoedemakers: “De dienst vrije tijd is voor zondag 19 september 2021 opnieuw op zoek is naar standhouders en marktkramers voor de braderie. Net zoals bij de voorgaande edities zal er geen standgeld gevraagd worden.” Geïnteresseerde deelnemers voor beide initiatieven – braderie en rommelmarkt – kunnen zich melden op het nummer 089/30.08.40 of per mail naar cultuur@kinrooi.be.