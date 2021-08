Fenomeen Mondo Duplantis zweeft naar eerste olympische titel, lat valt nipt bij wereldrecordpoging

Mondo Duplantis werd dinsdag overtuigend olympisch kampioen polsstokspringen. De 21-jarige Amerikaanse Zweed had aan een sprong over 6 meter 02 voldoende om de eerste olympische titel uit zijn carrière te halen. Duplantis brak daarna ei zo na zijn eigen wereldrecord, maar de lat viel uiteindelijk toch naar beneden.

Het wereldrecord polsstokspringen indoor (6m18) en outdoor (6m15) had hij al, maar het ontbrak Armand “Mondo” Duplantis nog aan meer eremetaal dan zijn Europese titel in 2018 om zijn illustere voorganger Sergey Bubka definitief te overvleugelen. Die leemte is sinds dinsdag 3 augustus 2021 definitief opgevuld: Armand Duplantis is olympisch kampioen. De 21-jarige Zweedse Amerikaan sprong in het olympisch stadion van Tokio over .6 meter 02 Het zilver ging naar de Amerikaan Christopher Nilsen, die over 5 meter 97 sprong. De Braziliaanse titelverdediger Thiago Braz moest tevreden zijn met brons na een sprong over 5 meter 87.

Het niveau in de olympische finale lag zoals verwacht in de breedte erg hoog. Maar liefst zeven atleten sprongen over 5 meter 80. Ter vergelijking: vijf jaar geleden in Rio ging enkel het podium hoger dan 5 meter 75. Renaud Lavillenie, de olympische kampioen van 2012 en in Rio olympisch vicekampioen, werd pas achtste. De Fransman, die sukkelt met de enkel en ten val kwam bij de opwarming, lukte slechts één geldige sprong over 5 meter 70.

Zoals bij bijna elke meeting waaraan Duplantis deelneemt ging de lat op het einde nog even op wereldrecordhoogte (6 meter 19). Bij zijn eerste poging leek Duplantis daar ook over te gaan, maar raakte hij finaal de lat nog lichtjes met zijn buik. De lat trilde, leek te blijven liggen maar kwam finaal toch naar beneden. Duplantis mag het over een maand nog eens proberen in Brussel. Op 3 september komt hij naar de Memorial Van Damme.

Top-acht

1. Armand Duplantis (Zwe): 6m02

2. Christopher Nilsen (VS): 5m97

3. Thiago Braz (Bra): 5m87

4. Emmanouil Karalis (Gr): 5m80

5. Kc Lightfoot (VS): 5m80

6. Piotr Lisek (Pol): 5m80

7. Harry Coppell (GBr): 5m80

8. Renaud Lavillenie (Fra): 5m70

