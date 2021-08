Elaine Thompson-Herah wint na de 100m ook de 200m met op één na snelste tijd ooit

Net als in 2016 in Rio de Janeiro heeft de Elaine Thompson-Herah (29) op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille behaald op zowel de 100m als de 200m. En dat deed de Jamaicaanse in stijl.

In de finale van de 200m snelde Thompson-Herah naar een chrono van 21.53, goed voor de op één na snelste chrono uit de geschiedenis. Ook op de 100m bleef ze maar net boven het wereldrecord. Christine Mboma uit Namibië stormde naar het zilver in 21.81. De Amerikaanse Gabrielle Thomas (21.87) pakte de bronzen medaille.