Over deze wedstrijd spreekt men binnen 50 jaar nog. Wie is Karsten Warholm, houder van het strafste wereldrecord op deze Spelen?

Dat hij het wereldrecord zou verbeteren lag in de lijn der verwachtingen. Maar dat hij er bijna een seconde af zou doen, nee, dat had niemand kunnen denken. Karsten Warholm (25) schreef dinsdagmorgen geschiedenis in Tokio met een ondenkbare chrono op de 400 meter horden. “Ik heb altijd gezegd dat een perfecte race niet bestaat, maar dit kwam toch aardig in de buurt”, zegt hij. En dan te denken dat de Noor zich eerst als tienkamper zag, in plaats van als hordeloper.