Broers Gasol kondigen afscheid aan bij Spaanse basketploeg

Pau en Marc Gasol hebben na de nederlaag tegen de Verenigde Staten in de kwartfinales van het olympisch baskettoernooi (95-81) hun afscheid bij la Roja aangekondigd. De broers Gasol zijn levende legendes in het Spaanse basket met een carrière van twintig jaar waarin ze onder hun beiden twintig medailles in de wacht wisten te slepen.

De 41-jarige Pau Gasol begon zijn internationale carrière in 2001, zijn jongere broer Marc in 2006.

Pau kwam in totaal 216 keer uit voor het Spaanse mannenteam en nam vijf keer deel aan de Olympische Spelen, drie keer aan een WK en zeven keer aan een EK. Daarin veroverde hij elf medailles (4 gouden, 4 zilveren en 3 bronzen). De oudste van de broers kroonde zich in 2006 tot wereldkampioen en werd in 2009, 2011 en 2015 Europees kampioen. Op de Spelen in Peking en in Londen werd Pau twee keer olympisch vicekampioen. Daarnaast kroonde hij zich ook nog twee keer tot Europees vicekampioen (2003 en 2007) en staan een bronzen medaille op de Spelen van Rio (2016) en twee bronzen plakken op het EK (2001 en 2017) op zijn palmares.

De 36-jarige Marc Gasol kwam 191 keer uit voor het Spaanse team en nam drie keer deel aan de Olympische Spelen, vier keer aan een WK en vijf keer aan een EK. Daarin veroverde hij negen medailles (4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen). Hij werd twee keer wereldkampioen (2006 en 2019), twee keer Europees kampioen (2009 en 2011) en twee maal olympisch vicekampioen (2008 en 2012). Daarnaast werd hij ook nog Europees vicekampioen in 2007 en derde op het EK in 2013 en 2017.