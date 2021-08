Sprong van Canadese valt letterlijk in het water: “Deze wedstrijd zal mij niet kraken”

De Chinese Tingmao Shi won op de Olympische Spelen goud in het schoonspringen op de driemeterplank. De competitie voor Pamela Ware verliep minder succesvol.

De 28-jarige Canadese werd in de halve finales roemloos 18de en laatste, op ruime afstand van Shi. Ware, die op hetzelfde nummer in 2013 derde werd op het WK, stond er met nog één sprong te gaan niet bijster goed voor na een zwakke vierde poging. Met haar vijfde sprong legde Wate de lat hoger, met een moeilijkheidsgraad van 3.5. Tot dan had ze gekozen voor één keer 3.1 en drie keer 3.0.

Maar haar ultieme sprong viel letterlijk en figuurlijk in het water. Ware kwam niet goed uit op de plank voor haar afzet en brak haar poging af. De Canadese landde vervolgens met haar voeten eerst in het water, wat een nulscore opleverde. Quasi ongezien in haar sport.

“Ik was echt klaar voor deze wedstrijd”, reageerde Ware nadien op Instagram. “Maar ik heb een fout gemaakt, eentje die bij iedereen kan gebeuren. Spijtig genoeg voor mij op het verkeerde moment. Ik ben echter trots op mezelf dat ik er alles aan gedaan heb om tot hier te geraken. Ik ben ook maar een mens en die mogen fouten maken. Ik ga nergens heen, ik ga niet opgeven. Deze wedstrijd zal mij niet definiëren en dit resultaat zal mij niet kraken.”

De Canadese liet ook nog weten dat ze vreesde zichzelf te blesseren als ze haar sprong toch had uitgevoerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opmerkelijk: ook de Mexicaanse Arantxa Chavez Munoz noteerde tijdens dezelfde competitie een nulsprong. Ook zij kwam niet goed uit bij haar aanzet.