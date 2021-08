Het huidige hoofdkantoor van DSM in Heerlen — © Ermindo Armino

DSM overweegt een vertrek uit Nederlands-Limburg als de door de gemeente Maastricht en de provincie toegezegde subsidie van 3,5 miljoen euro voor het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor in Maastricht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Dat zei co-CEO Dimitri de Vreeze in een toelichting op de halfjaarcijfers (nettowinst ruim 1 miljard euro).