Vrouw kan helft gezicht niet meer bewegen na verdoving bij tandarts: “Ik weet niet of je lacht of huilt”

Een gewoon tandartsbezoek eindigde woensdag in een hevige lachbui voor de Amerikaanse Victoria en haar lief. De 26-jarige vrouw had een afspraak gemaakt om een gaatje te laten opvullen, maar dat ging niet zoals gedacht. De eerste verdoving was niet sterk genoeg waardoor de tandarts nog twee extra dosissen gaf. Gevolg? De hele linkerkant van haar gezicht was verlamd tot hilariteit van haar vriendje.