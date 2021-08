Vierde generatie Vangrootloon opent 25ste winkel in 105 jaar. — © TV Limburg

Bakkerij Vangrootloon opent binnenkort haar derde bakkerij in Hasselt. Het aantal zal dan oplopen tot 25 winkels over heel Limburg en Vlaams-Brabant. Volgens vierde generatie Anke Vangrootloon zit het geheim achter hun succes in de ambachtelijke productie en een goed team.