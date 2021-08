Neos fietst naar Scherpenheuvel

Ondanks de mindere weersvooruitzichten daagden 16 dapperen op voor deze activiteit. En zij hadden geluk want het weer verbeterde in de loop van de namiddag. Aangekomen aan de basiliek van Scherpenheuvel stond de priester klaar voor de fietszegening en ook voor de zegening van de 6 heren en 9 dames die meereden. Na een drankje genomen te hebben, werd de terugtocht via Zichem en Diest ondernomen. Het slot was weer voorzien op het terras van tennisclub Sporta in Schulen. Er werd nog gezellig wat nagepaat met een drankje en een stukje taart.De volgende rit staat gepland op dindag 31 augustus 2021.