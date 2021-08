Beringen lanceert promocampagne 'Wij zijn sport'

Met zo’n 100 sportclubs in Beringen staan heel wat atleten te wachten op het nieuwe sportseizoen. Zeker wie de uitzendingen van zijn of haar discipline volgt op de Olympische Spelen in Tokio staat ongetwijfeld te trappelen om zijn sporttenue terug aan te trekken.

Beringen en de sportraad willen het nieuwe sportseizoen een duwtje in de rug geven onder de noemer ‘Wij zijn Sport’. “Met deze campagne willen we de diversiteit van sport in Beringen in de kijker zetten. Je kan er versteld van staan welke sporten je allemaal kan beoefenen in onze stad”, aldus schepen van Sport Tijs Lemmens. Ook wil de sportraad in samenwerking met de stad de Beringenaar prikkelen om (terug) aan het sporten te gaan. Heel wat trainingen en wedstrijden zijn in ’20 en ’21 immers geannuleerd. “De beelden tonen slechts een kleine selectie van het rijke sportaanbod in Beringen. Sporten brengt vooral plezier en voldoening met zich mee en daar ligt de nadruk op.”De sportdienst bouwt de campagne de komende weken op met leuke beelden en trailers om te eindigen met de flitsende apotheose op 27 augustus . “Wat die inhoudt, zal je op tijd en stond zelf ontdekken”, besluit schepen Lemmens.De campagne kan je volgen via facebook.com/sportberingen en beringen.be/sport.