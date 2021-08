Vannacht was het de beurt aan kajakkers Artuur Peters, Hermien Peters, en Lize Broekx om hun plek in de finale te veroveren en kans te maken op een Olympische medaille. En daarin werden ze aangemoedigd door de leden van de Neerpeltse Watersportclub in Pelt. Zij kwamen massaal samen in hun botenloods, waar ze hun Olympische atleten naar het goud probeerden te supporteren. Vannacht namen wij een kijkje hoe het er daar aan toe ging.